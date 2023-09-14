Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Строительная компания "Альфа Строй" покупает земельный участок недалеко от подмосковного Ногинска для строительства логопарка почти на 300 тыс. кв.м, сообщила пресс-служба компании IBC Real Estate (консультант сделки).
"СК "Альфа Строй" заключила предварительный договор на покупку земельного участка площадью 60 га, где планирует возвести порядка 280 тыс. кв.м складской недвижимости класса А и 20 тыс. кв.м объектов формата Light Industrial с целью последующей сдачи площадей в аренду, а также продажи", — говорится в сообщении.
Инвестиции в проект оцениваются примерно в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди намечен на середину 2025 года.
Уточняется, что логопарк "Кашино" будет расположен в Богородском городском округе, в 10 км от Ногинска.
"Потребность бизнеса в складских площадях растет сегодня в арифметической прогрессии. На рынке Московского региона практически не осталось свободных блоков, а вакансия критически приблизилась к нулю (0,6%). Ставки растут, а новых объектов не хватает. Доля вакантных складских площадей в целом по России составляет 0,7%", — добавил старший консультант по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Дмитрий Стрыгин.
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