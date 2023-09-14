Строительная компания "Альфа Строй" покупает земельный участок недалеко от подмосковного Ногинска для строительства логопарка почти на 300 тыс. кв.м, сообщила пресс-служба компании IBC Real Estate (консультант сделки).

"СК "Альфа Строй" заключила предварительный договор на покупку земельного участка площадью 60 га, где планирует возвести порядка 280 тыс. кв.м складской недвижимости класса А и 20 тыс. кв.м объектов формата Light Industrial с целью последующей сдачи площадей в аренду, а также продажи", — говорится в сообщении.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди намечен на середину 2025 года.

Уточняется, что логопарк "Кашино" будет расположен в Богородском городском округе, в 10 км от Ногинска.