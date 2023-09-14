Одной из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» является повышение безопасности дорожного движения. При поддержке нацпроекта на дорогах обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и дорожные знаки, а также проводят работу по формированию правильной культуры поведения на проезжей части, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Реализуя нацпроект “Безопасные качественные дороги”, мы не только приводим в нормативное состояние дорожное покрытие, но и обустраиваем удобную, надёжную инфраструктуру как для автомобилистов, так и для пешеходов. В 2023 году благодаря нацпроекту дорожники установят более 164 тыс. знаков, свыше 1,9 тыс. светофоров, около 1,5 млн пог. м барьерных и 214 тыс. пог. м пешеходных ограждений, обустроят более 1 млн пог. м тротуаров и 788 тыс. пог. м освещения. Кроме того, на объектах нацпроекта нанесут свыше 20 млн пог. м разметки. Для повышения безопасности дорожного движения также уделяем внимание просветительской работе, в том числе среди детей», – сказал Марат Хуснуллин.

Как добавил вице-премьер, учитывая высокую социальную значимость этой деятельности, в этом году снова состоится онлайн-олимпиада для школьников 1–9-х классов «Безопасные дороги». Она пройдёт с 19 сентября по 15 октября.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко отметил, что комплексный подход к ремонту дорог – это одна из особенностей нацпроекта.

«Для того чтобы обеспечить безопасное перемещение для всех участников дорожного движения, важно не только поддерживать в нормативном состоянии проезжую часть, но и уделять внимание обустройству элементов инфраструктуры. При этом такие работы выполняются во взаимодействии с ГИБДД. Так, в регионах – участниках нацпроекта регулярно проводятся совместные заседания и комиссии по вопросам безопасности дорожного движения с участием представителей региональных проектных офисов и сотрудников Госавтоинспекции. По результатам этих совещаний составляются планы работ по минимизации очагов аварийности и разрабатываются проекты организации дорожного движения», – сказал Игорь Костюченко.

Например, в Туле в рамках создания интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обустроили умный пешеходный переход, включающий в себя световую зебру, которая проецируется на дорогу. При приближении пешехода к переходу срабатывают видеодетекторы и загорается табло «Внимание, пешеход». Такое оборудование позволяет повысить безопасность пешеходов в тёмное время суток и в условиях плохой видимости.

В Ярославле устанавливают новые технологичные светофоры. В 2023 году благодаря нацпроекту в городе запланировано обновить 31 светофор, из них 23 входят в работы по капитальному ремонту улиц, ещё восемь – в рамках ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В Рязанской области в рамках нацпроекта устанавливают современное искусственное освещение с автоматической системой управления, которая работает без непосредственного участия человека. Всего в 2023 году по нацпроекту на дорогах Рязанской области планируется построить 81,7 км линий искусственного электроосвещения.

В Московской области в этом году обустроят 50 комплектов шумовых полос на региональных трассах, 39 из них уже готовы. Такую разметку наносят в местах, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима: перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали и перед железнодорожными переездами. Это позволяет снизить аварии на потенциально опасных участках дорог.