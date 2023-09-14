Речь идет о 9-километровом участке федеральной автодороги IБ категории Р-217 «Кавказ» в обход города Гудермеса Чеченской Республики (с 27-го по 34-й км). В строительных работах задействовано порядка 150 дорожных рабочих и 100 единиц спецтехники.

Проектом предусмотрено строительство нового участка автодороги IБ категории с четырьмя полосами движения и разделением встречных потоков парапетным ограждением. Наряду с этим, возведут три транспортные развязки с тремя путепроводами и эстакадой. Это сооружения на пересечениях с региональной дорогой «Подъезд к селу Аллерой от трассы «Кавказ» и подъездом к селу Ахмат-Юрт, а также с дорогой Ойсхара – Курчалой – Мескер-Юрт.

– Ежедневно по Гудермесу проезжает порядка 30 тыс. автомобилей. Строительство объездной освободит городские улицы от транзитного транспорта и также повысит уровень безопасности участников движения. Увеличится пропускная способность участка трассы Р-217, чей маршрут обеспечивает транспортную связь России со странами Закавказья, – отметил Александр Лукашук, начальник ФКУ Упрдор «Кавказ».

С начала работ в 2019 году по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» дорожники провели подготовительные работы по разминированию, снятию растительного слоя и переустройству инженерных коммуникаций. Завершены работы по устройству защитного слоя из бетона и переходных плит на 30-метровом путепроводе под Ахмат-Юртом. На путепроводе в составе транспортной развязки уложили выравнивающий слой из бетона и устроили подходы к путепроводу. На съездах рядом с Бачи-Юртом устроили нижний слой покрытия из асфальтобетона. На путепроводе близ Кошкельды завершены работы по устройству опор и ростверков.

На участке протяженностью 5 км активно ведется устройство дорожной одежды. Для устройства выемок и насыпей земляного полотна разработано более 1,5 млн. кубометров грунта. В целях соблюдения нормативов продольного уклона дороги, проходящей по Новогрозненскому хребту, высота насыпи и выемок достигает 25 м. Чтобы избежать просадок, каждый слой насыпи тщательно уплотняют и армируют георешеткой. Основание устраивают из песчано-гравийной смеси с добавлением цемента, и устраивают слои асфальтобетона. В целях пропуска воды под дорогой на сегодняшний день устроили 18 из 23 водопропускных труб.

Одновременно под Ахмат-Юртом мостостроители возвели семь опор эстакады высотой до 15,5 м и устроили ригели конструкции. Длина однополосного сооружения составила 250 м, а ширина проезжей части – 7,5 м. С целью укрепления склонов и защиты от обвалов рядом с эстакадой завершают строительство 200-метровой железобетонной стены высотой 3,5 м. Добавим, что для обслуживания эстакады устроят технологический проезд. Ведутся работы и на 30-метровом путепроводе в составе данной развязки: устроили опоры и ригели для дальнейшего монтажа пролетного строения. Ширина проезжей части пятиполосного сооружения составит 26 м.

Линии электроосвещения установят на всех искусственных сооружениях, а встречные потоки транспорта разделят осевым парапетным ограждением. Помимо этого, смонтируют краевое барьерное ограждение, дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку термопластиком.

Важно отметить, что дорожники ведут работы с соблюдением экологических норм, а к финишу проекта осуществят компенсационную высадку деревьев в пределах полосы отвода.

Объект в составе федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года.

*** В 2015 году движение открыли по первой очереди объездной дороги протяженностью около 15 км, а в конце 2019-го работы завершили на 12-километровой второй очереди. После ввода третьей очереди в строй общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ», Обход г. Гудермеса составит 36 км.