Тюменская область – один из лидеров в стране по объектам, запущенным в реализацию по механизму комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время в регионе заключено 22 договора о КРТ по результатам проведенных торгов.

В общей сложности по территориям площадью свыше 350 га проведены торги на сумму более 2 млрд рублей. Полученные средства поступят в бюджеты различных уровней.

«Уже сегодня видны положительные эффекты комплексного подхода к развитию и застройке территорий. Благодаря реализации проектов КРТ, по которым уже определены победители, в Тюменской области будет построено свыше 3,2 млн кв. м недвижимости, включая 3,03 млн кв. м жилья. В общей сложности это позволит улучшить жилищные условия для более чем 68 тысяч человек», – подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Тюменская область воспользовалась правом корректировки законодательства на региональном уровне, что позволило в рамках реализации проектов КРТ переселять граждан из аварийного жилья, в том числе признанного таковым после 1 января 2017 г., не только за счет средств органов местного самоуправления, но и силами застройщика, а также предоставлять компенсационные несмежные участки.

Кроме этого инвесторы на свои средства в рамках реализации проектов осуществляют благоустройство и оздоровление прилегающих территорий, включая набережные и парки, безвозмездно передают в публичную собственность построенные социальные объекты.

Например, по результатам торгов в июле 2023 года в Тюмени определен инвестор, который будет реализовывать КРТ микрорайона ДОК в границах улиц Воронинская – Томская – Саратовская – Кемеровская – Ботаническая и площадью почти 18 га. Территория свяжет уже существующий и реализуемые проекты жилищного строительства. Инвестор намерен синхронизировать мастер-планы сразу трёх застраиваемых участков и связать их кольцевыми пешеходными и велосипедными маршрутами. В планах создать сбалансированную среду, включающую рекреационную, торговую и социальную функции.

В рамках договора о КРТ исполнителю необходимо построить и передать в муниципальную собственность встроенный детский сад, библиотеку и фитнес-центр. Кроме того, предстоит расселить 5 аварийных многоквартирных домов и 98 частных домов, а также сформировать земельный участок и проектную документацию под ещё один детский сад.

Напомним, что реализация механизмов КРТ в регионах позволяет сократить расходы бюджетов на поддержание инфраструктуры, вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемые территории, создать комфортные условия для проживания граждан, а также новые рабочие места.