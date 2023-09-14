Индустриальный парк для локализации производства китайских компаний планируют создать под Новосибирском. Презентация проекта состоялась на Восточном экономическом форуме, сообщил в пресс-центре ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"[Парк] разместится на западе выезда из Новосибирска, по старой дороге в аэропорт Толмачево. Целевая аудитория у него - это как раз локализация китайских предприятий с производством. Первая его презентация была на Восточном экономическом форуме, совсем свежий проект", - сказал Решетников.

Он уточнил, что инвесторы у проекта новосибирские. Площадь парка составит 300 га. Решетников добавил, что Минэкономразвития региона также планирует создать особую экономическую зону вблизи Промышленно-логистического парка Новосибирской области, который также находится недалеко от выезда из города.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.