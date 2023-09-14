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Пять крупных гостиниц построят в Нальчике до 2026 года

14 сентября 2023, 14:00 314 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Ряд проектов по развитию курортно-туристического потенциала реализуют в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сообщил глава КБР Казбек Коков в четверг.

"Сейчас в Нальчике функционирует 51 объект для временного размещения туристов, включая санатории, гостиницы и отели. Общее количество номерного фонда составляет 7153 койко-места", — написал Коков в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, до 2026 года в Нальчике будут построены пять новых крупных гостиниц. За счет этого номерной фонд увеличится на 755 койко-мест или на 10,5%. Все пять инвестиционных проектов уже в работе, уточнил глава региона.

Кроме того, в КБР начаты работы по модернизации санаториев "Вершина" и "Маяк". На стадии проработки еще несколько проектов.

По данным главы Кабардино-Балкарии, численность размещенных гостей в Нальчике с 2018 года увеличилась более чем в 1,5 раза. Вместе с тем власти отмечают, что мест размещения отдыхающих в городе недостаточно.

Коков напомнил, что в 1936 году Совнарком РСФСР причислил курорт Нальчик к бальнеоклиматическим курортам федерального значения. С этого времени на городских территориях было построено около 20 санаториев, пансионатов и домов отдыха.

"Сегодня необходимо продолжать развивать инфраструктуру курорта, увеличивать номерной фонд, в том числе повышенной комфортности. Разработан мастер-план развития курорта Нальчик, который позволяет вести эту работу системно", — добавил Коков.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, КБР
Отрасль: Строительство 

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