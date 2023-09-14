«Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность легендарному Дворцу пионеров на Воробьевых горах.

В рамках договора на технологическое присоединение специалисты «Россети Московский регион» установили две блочные комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами 2х1600 кВА и 2х630 кВА, оборудовали их системами учета электроэнергии, телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления, релейной защиты и автоматики.

Проложены две кабельные линии 10 кВ и 32 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 11,3 км. Увеличение мощности составило 2,3 МВт.

Объект будет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной.

Дворец пионеров на Воробьевых горах - крупнейшее учреждение дополнительного образования России. Здесь разработано 1,3 тысячи образовательных программ, по которым занимаются свыше 48,5 тысячи человек. Архитектурный ансамбль 1958–1962 гг. постройки считается образцом советского модернизма и является объектом культурного наследия.