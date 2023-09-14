Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили новый дайджест, который содержит краткие описания отечественных научно-технических разработок в области использования золошлаков.

Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются в результате сжигания угля, торфа и смесей с их использованием при производстве электрической и тепловой энергии на ТЭС и в котельных. После обезвреживания и переработки золошлаковые материалы (ЗШМ) могут использоваться при рекультивации земель, формировании насыпей и подложек при строительстве автомобильных и железных дорог, в производстве силикатного кирпича, цемента, бетона, глинозема, удобрений и других нужд.

Энергокомпании, имеющие в своем составе уголь­ную генерацию, должны формировать условия по увеличению использования ЗШО/ЗШМ на основе реализации индивидуальных и типовых меропри­ятий. Они включают разработку Концепции по увеличению использования таких материалов, формирование банка данных о по­требности в минеральном сырье в регионах, вне­дрение установок по отбору сухой золы, участие в разработке и выполнении региональных про­грамм по увели­чению утилизации отходов. Для этого необходимо разрабатывать техническую и стандартизирующую документацию: технологи­ческий регламент, технические условия, стандарт организации и обеспечить прохождение государ­ственной экологической экспертизы.

ЗШО/ЗШМ являются предметом постоянного изуче­ния исследователей и разработчиков. В дайджесте представлена информация о научно-технических разработках, патентах, ГОСТ, ТУ, связанных с их практическим применением.

Дайджест по золошлакам 1.87 MB | pdf