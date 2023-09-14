Энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают подготовку электросетевого комплекса Республики Дагестан к осенне-зимнему периоду. Технические мероприятия в соответствии с утверждёнными графиками проводятся по всем направлениям годовой программы технического обслуживания и ремонтов энергообъектов регионального филиала «Дагэнерго».

За восемь месяцев 2023 года специалисты уже выполнили замену около 1,3 тыс. дефектных опор линий электропередачи (ЛЭП). Энергетики также провели ремонт 616 трансформаторных подстанций. Необходимые ремонтные работы проведены на 570 км воздушных ЛЭП различного класса напряжения (от 0,4 кВ и выше). Мероприятия проводятся во всех районах республики силами специалистов филиала.



В период холодов могут случаться резкие перепады температуры от плюсовых значений к минусовым и обратно (в энергетике это называется «переходом через ноль»). Характерны для климата региона также гололед, повышенные и не предусмотренные техническими нормативами ветровые нагрузки. Чтобы оперативно ликвидировать возможные последствия непогоды, в энергокомпании также предусмотрено создание аварийного запаса материально-технических ресурсов.