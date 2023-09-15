Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе сертификатов и деклараций на кабельно-проводниковую продукцию зарегистрировано не было.
На этой неделе в кабельной отрасли в ЕГРЮЛ новых юридических лиц в отрасли заявлено не было.
Индекс полимеров в течение прошлой недели не претерпел изменений.
Количество вакансий в отрасли за прошедшую неделю увеличилось на 143 (или на 1,8%). Индекс занятости сохраняется на среднем уровне за последние пять недель и равен 0,32. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится около 3 резюме.
ТОП-5 самых читаемых новостей недели:
Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 44,11%. Таким образом, он вырос на 0,01% по отношению к прошлой неделе. Это означает, что на 100 объявлений о продаже КПП приходится около 44 объявлений о покупке.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) за прошедшую неделю упал на 2,68%. Это связано с падением уровня цен на маркетплейсах.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7245 рублей за 100 метров кабеля.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 7834 рубля (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 4440 рублей (маркетплейс Wildberries). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 7,3% по сравнению с предыдущей неделей.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8870 до 10750 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, сталкивались ли они на работе и в жизни с фальсификатом или контрафактом. Более половины опрошенных (56,78%) достаточно часто сталкивались с контрафактом или фальсификатом, в то время как чуть более четверти респондентов (26,27%) имели несистемные случаи с поддельной продукцией. И только 16 человек из 100 (16,10%) не сталкивались в жизни и на работе с фальсификатом и контрафактом, либо не знали об этом.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 15 сентября 2023 года.
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