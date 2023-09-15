Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе сертификатов и деклараций на кабельно-проводниковую продукцию зарегистрировано не было.

Новые компании и предприятия

На этой неделе в кабельной отрасли в ЕГРЮЛ новых юридических лиц в отрасли заявлено не было.

Рынок полимеров

Индекс полимеров в течение прошлой недели не претерпел изменений.

Индекс занятости и рынок труда

Количество вакансий в отрасли за прошедшую неделю увеличилось на 143 (или на 1,8%). Индекс занятости сохраняется на среднем уровне за последние пять недель и равен 0,32. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится около 3 резюме.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 44,11%. Таким образом, он вырос на 0,01% по отношению к прошлой неделе. Это означает, что на 100 объявлений о продаже КПП приходится около 44 объявлений о покупке.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) за прошедшую неделю упал на 2,68%. Это связано с падением уровня цен на маркетплейсах.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7245 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 7834 рубля (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 4440 рублей (маркетплейс Wildberries). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 7,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8870 до 10750 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, сталкивались ли они на работе и в жизни с фальсификатом или контрафактом. Более половины опрошенных (56,78%) достаточно часто сталкивались с контрафактом или фальсификатом, в то время как чуть более четверти респондентов (26,27%) имели несистемные случаи с поддельной продукцией. И только 16 человек из 100 (16,10%) не сталкивались в жизни и на работе с фальсификатом и контрафактом, либо не знали об этом.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 15 сентября 2023 года.