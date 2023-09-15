Директором Тульского РДУ назначен Сергей Шабаль

Директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Тульской области» (Тульское РДУ) назначен Сергей Шабаль, ранее занимавший должность заместителя директора по информационным технологиям Тульского РДУ.

Сергей Владимирович Шабаль родился 20 ноября 1969 года в городе Суворов Тульской области.

В 1992 году окончил Московский ордена Трудового красного Знамени институт электронной техники по специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы». В 2000 году окончил программу профессиональной переподготовки «Менеджмент» в Московском энергетическом институте (ТУ). В 2005 году во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте получил второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит».

Трудовой путь в энергетике начал в 1992 году в филиале «Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация», где работал инженером по обслуживанию ЭВМ, начальником группы по ремонту и обслуживанию ЭВМ, начальником отдела вычислительной техники.

В Филиал АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ принят в 2005 году на должность заместителя директора по информационным технологиям.

За время трудовой деятельности многократно повышал квалификацию. За трудовые заслуги Сергей Шабаль отмечен корпоративными, ведомственными и отраслевыми наградами.