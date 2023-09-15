​Общая длина смонтированной на новом участке Солнцевской линии метро кабельной продукции составляет 1,4 тыс. км, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Это примерно равняется расстоянию по прямой от Москвы до Сочи.

«При создании нового участка желтой ветки проделан большой объем работ. Уложено 78 тыс. кубометров бетона, отделано порядка 250 тыс. «квадратов» пассажирской и технической зон новых станций. Смонтировано свыше 30 тыс. единиц современного оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность объектов метро, и 1,4 тыс. км кабеля», – сказал Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса уточнил, что протяженность нового участка ветки от станции «Рассказовка» до станции «Аэропорт Внуково» составляет 4,9 км.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов пояснил, что строительство тоннелей на участке вели два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром шесть метров – «Роза» и «Наталья».

«На перегоне между «Пыхтино» и «Рассказовкой» длиной 2,1 км щит «Роза» проложил левый тоннель, а «Наталья» – правый. Перегон от «Пыхтино» в сторону «Аэропорта Внуково» имеет наземный участок с метромостом, который затем сменяется тоннелями до конечной станции. Длина подземного отрезка – 1 км», – отметил Юрий Кравцов.

Левый тоннель от монтажной камеры до «Аэропорта Внуково» строила «Роза», а ТПМК «Наталья» проложила правый тоннель.

Кравцов добавил, что именно финиш «Натальи» в сентябре 2022 года обозначил окончание тоннелепроходки на новом участке ветки.

ТПМК прошел по территории Новомосковского и Западного округов Москвы, под Боровским шоссе и пос. Внуково. Проходка завершилась перед аэропортом, в районе Вокзальной площади.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро – Солнцевскую – от «Делового центра» до «Внуково». Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Таким образом, от «Делового центра» до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны – 40 минут. Это уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт. В шаговой доступности проживают около 1,5 млн человек. Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия», – подчеркнул Сергей Собянин.

Напомним, ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят станции «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшает транспортное обслуживание Новой Москвы, а Внуково стал первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Солнцевская линия была построена при участии специалистов ГК «Мосинжпроект». В 2023 году холдинг отмечает 65-летие.

Всего с 2011 года холдингом в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика построено и введено в Москве 75 станций, свыше 160 км путей и 11 электродепо.