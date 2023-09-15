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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" повысили надежность электроснабжения в Каменском городском округе

15 сентября 2023, 15:44 284 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили плановые ремонтные работы в распределительных сетях 10 и 0,4 кВ Каменского городского округа.

Так, на линии электропередачи 10 кВ «Мухлынино», обеспечивающей электроснабжение населенных пунктов Клевакинское, Лебяжье и Мухлынина, энергетики отремонтировали почти 2 км ЛЭП. Здесь была выполнена замена опор и дефектных изоляторов. На воздушной линии 10 кВ «Центральный», снабжающей электроэнергией село Рыбниковское и деревню Богатенкова, были заменены несколько опор. Кроме того, на линиях электропередачи 0,4 кВ «Рабочая» и «Мира», расположенных в селе Покровском, специалисты энергокомпании заменили около 2 км провода.

В результате выполненных ремонтных работ повысилась надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов шести перечисленных населенных пунктов Каменского городского округа, в которых проживает более 4,5 тысяч человек.

Затраты энергокомпании на эти цели составили около 1,7 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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