Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили плановые ремонтные работы в распределительных сетях 10 и 0,4 кВ Каменского городского округа.
Так, на линии электропередачи 10 кВ «Мухлынино», обеспечивающей электроснабжение населенных пунктов Клевакинское, Лебяжье и Мухлынина, энергетики отремонтировали почти 2 км ЛЭП. Здесь была выполнена замена опор и дефектных изоляторов. На воздушной линии 10 кВ «Центральный», снабжающей электроэнергией село Рыбниковское и деревню Богатенкова, были заменены несколько опор. Кроме того, на линиях электропередачи 0,4 кВ «Рабочая» и «Мира», расположенных в селе Покровском, специалисты энергокомпании заменили около 2 км провода.
В результате выполненных ремонтных работ повысилась надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов шести перечисленных населенных пунктов Каменского городского округа, в которых проживает более 4,5 тысяч человек.
Затраты энергокомпании на эти цели составили около 1,7 млн рублей.
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