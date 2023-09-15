Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжение более ста земельных участков жителей Раменского городского округа. В деревне Дергаево-2 ведется застройка частного сектора и для его электрификации компанией была создана соответствующая инфраструктура.

В Дергаево-2 этим летом компанией была построена трансформаторная подстанция 630 кВА и четыре воздушные линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 700 м каждая. В начале сентября на энергообъектах проведены пуско-наладочные работы и в настоящий момент они уже запущены в эксплуатацию.

Всего в Дергаево-2 запланировано построить шесть трансформаторных подстанций. Работы будут проходить и в этом, и в следующем году. Мероприятия выполняются в рамках договоров технологического присоединения новых потребителей к сетям компании.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.