Традиционная выставка «Город Света» в XXVIII раз соберет на своей площадке специалистов в электротехнической отрасли, на этот раз в рамках одного из крупнейших строительных событий года - международного строительного форума и выставки «100+ TechnoBuild».

Международный строительный форум и выставка «100+ TechnoBuild» - это статусное масштабное мероприятие на высоком уровне, при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга. Впервые на Международном форуме территория электроснабжение и освещение будет представлена в широком формате, на площадке «Город Света». Один из крупнейших российских дистрибьюторов, компания «Русский Свет», соберет всех лидеров электротехнической отрасли.

На стенде АО "Людиновокабель" будет представлен флагманский продукт – СИП, контрольные кабели, силовые кабели, в том числе в изоляции из сшитого полиэтилена и изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, инновационные неизолированные провода для ВЛЭ. Особое внимание будет уделено продуктам, имеющим аккредитацию РОССЕТЕЙ и РОСАТОМА.

Приглашаем вас с 03 по 06 октября 2023 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетить стенд Людиновокабеля №91, в зале №2.

Бесплатная регистрация здесь.

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Екатеринбург. ЭКСПО-бульвар, 2