14 сентября 2023 года в 18:45 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС вышел на 100%-ную мощность после окончания планово-предупредительного ремонта (ППР)*.

Для выполнения капитального ремонта дополнительно было привлечено более 300 работников из Ленинградского, Волгодонского, Балаковского, Уральского и Калининского филиалов АО «Атомэнергоремонт».

В ходе ППР персонал атомной станции и подрядных организаций выполнил капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива. Подобная операция проводится раз в четыре года.

Также был осуществлён контроль состояния металла корпуса реактора изнутри, проведено техобслуживание запорной арматуры, ремонт которой невозможно осуществить, когда реактор заполнен топливом.

Кроме того, на энергоблоке была проведена модернизация системы аварийной питательной воды, предназначенной для передвижной мобильной техники, и узлов уплотнения на крышках люков всех четырёх парогенераторов: никелевые прокладки заменены на прокладки из более совершенного материала - расширенного графита. Они обеспечивают более качественное прилегание, тем самым увеличивают надёжность бесперебойной работы энергоблока.

«Ремонт - это всегда восстановление ресурса оборудования энергоблока. Важная задача для коллектива Нововоронежской АЭС и подрядных организаций - сделать это с максимальным качеством. Постоянное усовершенствование узлов и агрегатов повышает надёжность работы всей атомной станции, а значит, обеспечивает выполнение государственного задания по выработке электроэнергии и бесперебойное энергоснабжения потребителей», - сказал главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС находятся в работе и несут нагрузку в 3719 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Выработка электроэнергии атомной станции с начала года составила 19,6 млрд кВтч, что более чем на 10 млрд кВтч больше, чем потребление Воронежской области за этот период в 2022 году.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Продолжается работа по приоритетным направлениям развития атомной энергетики, обеспечивающая снижение нагрузки на экологию.

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС такого типа с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.