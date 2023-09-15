В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за семь месяцев 2023 года.

За отчётный период в филиал поступило 1174 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 926 договоров, исполнено 1031 договоров. Общая мощность присоединённых объектов составила 12,4 МВт.

Наиболее крупными объектами, присоединёнными в указанный период к сетям «Брянскэнерго», стали зерноочистительно-сушильный комплекс ООО «Агрохолдинг «Охотно» мощностью 670кВт в Брянском районе и производственный комплекс ООО ПКФ «БрянскАгрохим» мощностью 600 кВт в Навлинском районе.

Реализация мероприятий по технологическому присоединению – в числе приоритетных задач Брянскэнерго, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Присоединяя объекты к сетям, филиал способствует социально – экономическому и промышленному развитию Брянской области, повышению уровня комфортного проживания в регионе».

Подать заявку на предоставление услуг и оплатить ее можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента. Доступны единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг – ТП.РФ, мобильное приложение «Россети», портал СветлаяСтрана.рф. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.