На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начаты работы по замене оборудования сети генераторного напряжения. Они проводятся в рамках программы комплексной модернизации РусГидро. Ее цель - повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений станции

Генераторное распределительное устройство Камской ГЭС состоит из 8 полусекций, к каждой из которых подключено по 3 гидрогенератора. Часть оборудования, а именно шины генераторного напряжения, токоограничивающие и дугогасящие реакторы, дифференциальная защита шин, находятся в эксплуатации с 1954 года и по большей части отработала свой нормативный срок. Кроме того, после увеличения мощности гидрогенераторов с 21 до 24 МВт каждый, также требуется модернизация оборудования с целью повышения надежности его работы.

Замене подлежат шины, изоляторы 10,5кВ, вакуумные генераторные выключатели, генераторные и реакторные разъединители на новые с электроприводом, дугогасящие реакторы на новые с сухой изоляцией. В закрытых распределительных устройствах смонтируют новую систему приточно-вытяжной вентиляции. В программе работ предусмотрена установка комплектов защиты реакторов 10 кВ и замена существующих комплектов (панелей) дифференциальной защиты шин генераторного напряжения на новые, выполненные на микропроцессорных устройствах.

Новое оборудование изготовлено в России и отвечает всем современным требованиям к эффективности и надежности работы. Реконструкция выполняется силами специалистов Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) и пермской компании «Технология-Сервис».

В настоящее время работы ведутся на второй полусекции и должны быть завершены в декабре текущего года. Полный объем работ по модернизации сети генераторного напряжения на Камской ГЭС будет выполнен до конца 2025 года.

Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.