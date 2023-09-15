Научно-образовательный консорциум «Энергетика будущего», созданный по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России, продолжает цикл лекций, посвященных актуальным темам в сфере ТЭК.

Заместитель руководителя Дирекции международного сотрудничества Агентства Ирина Ананич представила обзор развития энергетики в государствах Африки, подробно разобрав стратегии и особенности подходов основных геополитических игроков при реализации энергетического сотрудничества со странами этого континента.

Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества России с африканскими странами: геологоразведке и добыче углеводородов, строительству и модернизации энергетической инфраструктуры, включая возобновляемые источники энергии, атомную, водородную и гидроэнергетику, а также научно-техническому сотрудничеству и подготовке кадров. Как подчеркнула Ирина Ананич, наша страна выстраивает целостную систему взаимодействия со всеми государствами региона, стремясь к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству без политических и идеологических требований.

В ходе онлайн мероприятия также была дана оценка социально-экономического потенциала развития Африки и рассмотрены основные итоги второго саммита Россия – Африка в контексте глобальных процессов.

«Выстраивание отношений с партнерами из дружественных стран, разработка новых и развитие уже существующих совместных проектов в отраслях ТЭК являются актуальными темами современной энергетики России. РЭА Минэнерго России готовит комплексные аналитические материалы по вопросам международного сотрудничества в энергетической сфере. Сегодняшний интерес к странам Африки объясняется высоким потенциалом развития этого континента», – отметила Ирина Ананич.

Слушателями лекции стали представители компаний топливно-энергетического комплекса, вузов, органов власти, а также Центрального аппарата РЭА Минэнерго России и ЦНТИ, всего более 150 человек.

До конца года в рамках открытого лектория запланировано проведение еще трех лекций. За анонсами можно следить в телеграм-канале Консорциума «Энергетика будущего».

Меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» подписали в 2022 году РЭА Минэнерго России, РЭУ имени Плеханова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина и Национальный исследовательский университет «МЭИ». В 2023 году к проекту присоединился Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Главной задачей консорциума является оказание методического и консультационного содействия в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и повышения качества образования работников отраслей ТЭК России.