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Перспективы сотрудничества России и Африки в энергетике рассмотрели на лекции консорциума "Энергетика будущего"

15 сентября 2023, 16:15 248 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: РЭА Минэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Научно-образовательный консорциум «Энергетика будущего», созданный по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России, продолжает цикл лекций, посвященных актуальным темам в сфере ТЭК. 

Заместитель руководителя Дирекции международного сотрудничества Агентства Ирина Ананич представила обзор развития энергетики в государствах Африки, подробно разобрав стратегии и особенности подходов основных геополитических игроков при реализации энергетического сотрудничества со странами этого континента. 

Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества России с африканскими странами: геологоразведке и добыче углеводородов, строительству и модернизации энергетической инфраструктуры, включая возобновляемые источники энергии, атомную, водородную и гидроэнергетику, а также научно-техническому сотрудничеству и подготовке кадров. Как подчеркнула Ирина Ананич, наша страна выстраивает целостную систему взаимодействия со всеми государствами региона, стремясь к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству без политических и идеологических требований. 

В ходе онлайн мероприятия также была дана оценка социально-экономического потенциала развития Африки и рассмотрены основные итоги второго саммита Россия – Африка в контексте глобальных процессов. 

«Выстраивание отношений с партнерами из дружественных стран, разработка новых и развитие уже существующих совместных проектов в отраслях ТЭК являются актуальными темами современной энергетики России. РЭА Минэнерго России готовит комплексные аналитические материалы по вопросам международного сотрудничества в энергетической сфере. Сегодняшний интерес к странам Африки объясняется высоким потенциалом развития этого континента», – отметила Ирина Ананич

Слушателями лекции стали представители компаний топливно-энергетического комплекса, вузов, органов власти, а также Центрального аппарата РЭА Минэнерго России и ЦНТИ, всего более 150 человек. 

До конца года в рамках открытого лектория запланировано проведение еще трех лекций. За анонсами можно следить в телеграм-канале Консорциума «Энергетика будущего». 

Меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего» подписали в 2022 году РЭА Минэнерго России, РЭУ имени Плеханова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина и Национальный исследовательский университет «МЭИ». В 2023 году к проекту присоединился Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Главной задачей консорциума является оказание методического и консультационного содействия в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и повышения качества образования работников отраслей ТЭК России.

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Метки: РЭА МИНЭНЕРГО, АФРИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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