ГУП «Горэлектротранс» выбрало подрядчика для реконструкции трамвайной и троллейбусной линий на проспекте Просвещения. Контракт за 195 млн рублей подпишут с ООО ПКФ «Снарк».

Работы предполагаются на участке от проспекта Энгельса без узла до проспекта Художников также без узла. А вот узел на пересечении этого участка проспекта Просвещения с улицей Есенина реконструкции подлежит. Для этого необходимо демонтировать старые и установить новые опоры (как фланцевые, так и ТСС), разобрать асфальт и проложить новые подземные кабели, прокинуть воздушные линии и контактную сеть. Закончить реконструкцию и восстановить благоустройство требуется до 23 декабря 2024 года.

По данным протокола работы оценочной комиссии, в аукционе, проводимом по 44-ФЗ, приняли участие две компании. При начальной ставке в 198 млн рублей ценовые предложения участников составили 196 млн и 195 млн рублей. Последняя, победившая, ставка таким образом обеспечит экономию почти 3 млн рублей или 1,5%.

ООО ПКФ «Снарк» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 23 июля 1996 года в Петербурге. Уставной капитал в равных долях делят между собой Татьяна и Николай Ласточкины. Управляет фирмой Владимир Ласточкин. В 2022 году выручка организации составила, по данным Контур.Фокус, 477,6 млн рублей при чистой прибыли в 113,8 млн рублей. В портфеле госзаказа числятся 18 выигранных контрактов за 1,7 млрд рублей. В него можно было добавить еще один заказ за 388,2 млн рублей, который ПКФ «Снарк» выиграла еще в конце июня. Однако из-за внеплановой проверки закупки Петербургское УФАС запретило подписывать контракт с единственным участником торгов. Зато вместо него скоро к портфелю добавиться контракт за 126,9 млн рублей по реконструкции трамвайной сети на трех участках в Петроградском районе города, который «Снарк» без боя завоевал 14 августа.

Внимание со стороны контролирующих органов победы компания Ласточкиных привлекают не первый раз. Например, в 2021 году антимонопольщики проверяли победу «Снарк» в другом тендере «Горэлектротранса», однако тогда на результаты такое внимание никак не повлияло. Чего не сказать о внимании со стороны оперативников УФСБ, которые допрашивали Владимира Ласточкина в рамках дела против бывшего замдиректора «Горэлектротранса» Андрея Ростокина. Некоторые собеседники наших коллег из «Фонтанки» вспоминали, что в окружении бывшего транспортного вице-губернатора Петербурга Максима Соколова фигурирует полный тезка гендиректора «Спарк» Владимир Ласточкин.