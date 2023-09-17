Как правильно выбрать дизельный генератор

Когда случается авария в электрических сетях, люди в полной мере осознают зависимость от электричества. Телевизор не посмотреть, посудомойка заглохла, белье не постирать и за компьютером не посидеть. В отдаленных районах сразу перестают работать вышки интернета. Но если в быту страдают обыватели, то промышленные предприятия или супермаркеты теряют прибыль – останавливается сложное производство, портятся продукты в холодильнике и случаются прочие неприятные вещи. В такой ситуации выручают дизельные генераторы

Компания GENERATOR.MARKET предлагает спасительную замену на время отсутствия электричества – автономное оборудование для энергоснабжения. В каталоге присутствуют категории генераторов:

Дизельные;

Бензиновые;

Сварочные;

Инверторные.

Генераторы являются источником независимого снабжения электричеством в любых условиях. Для строительных работ на далекой заимке, в частном доме при авариях на ЛЭП, на производстве. Очень важным является снабжение электричеством больниц, роддомов детских садов и школ.

В интернет-магазине GENERATOR.MARKET представлены модели 28 мировых и российских брендов, изготовленных по последним технологиям. Поскольку снабжение электричеством является приоритетным во многих областях, а в некоторых еще и стратегически важным, к качеству генераторов предъявляются повышенные требования. Производители применяют проверенные надежные материалы и компоненты для производства агрегатов.

Дизельные генераторы потребители подбирают для решения конкретных задач. На сайте компании представлены удобная сортировка по таким параметрам:

Мощность – варьируется от 3 кВт до 500 кВт;

Назначение – армейские, для дома, дачи и промышленные;

Напряжение – трех видов: 220 вольт, 380 вольт и 380/220 вольт;

Исполнение – открытые, в кожухе, в контейнере;

Тип альтернатора – синхронные и асинхронные;

Страна изготовления – российские, немецкий, английские и китайские.

Консультанты магазина подскажут, какой вариант агрегата подойдет для определенных условий и как пользоваться изделием правильно, чтобы он прослужил дольше. Модели с автозапуском удобнее в применении; бесшумные имеют значение в многолюдных местах. Для строительных работ применяют передвижные устройства на колесах или шасси – легче передвигать с места на место. Стационарные модели стандартно приобретают гигантских размеров для промышленности и производственных процессов. А портативные – для поездок на природу, для дачи или дома.

Посмотреть вживую на технику GENERATOR.MARKET предлагает в магазинах 15 городов страны. Оборудование доставляется удобным для клиента способом по территории России.

На стоимость оборудования влияет отсутствие посредников, ведь продукцию компания получает напрямую от партнеров. Действует гарантия от производителей, а сервисный центр готов прийти на помощь, если возникнут проблемы с оборудованием.

Компания регулярно проводит акции, реализуя товар по сниженным ценам.

Источник: Компания GENERATOR.MARKET