Как правильно выбрать дизельный генератор

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Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Когда случается авария в электрических сетях, люди в полной мере осознают зависимость от электричества. Телевизор не посмотреть, посудомойка заглохла, белье не постирать и за компьютером не посидеть. В отдаленных районах сразу перестают работать вышки интернета. Но если в быту страдают обыватели, то промышленные предприятия или супермаркеты теряют прибыль – останавливается сложное производство, портятся продукты в холодильнике и случаются прочие неприятные вещи. В такой ситуации выручают дизельные генераторы
Компания GENERATOR.MARKET предлагает спасительную замену на время отсутствия электричества – автономное оборудование для энергоснабжения. В каталоге присутствуют категории генераторов:
Генераторы являются источником независимого снабжения электричеством в любых условиях. Для строительных работ на далекой заимке, в частном доме при авариях на ЛЭП, на производстве. Очень важным является снабжение электричеством больниц, роддомов детских садов и школ.
В интернет-магазине GENERATOR.MARKET представлены модели 28 мировых и российских брендов, изготовленных по последним технологиям. Поскольку снабжение электричеством является приоритетным во многих областях, а в некоторых еще и стратегически важным, к качеству генераторов предъявляются повышенные требования. Производители применяют проверенные надежные материалы и компоненты для производства агрегатов.
Дизельные генераторы потребители подбирают для решения конкретных задач. На сайте компании представлены удобная сортировка по таким параметрам:
Консультанты магазина подскажут, какой вариант агрегата подойдет для определенных условий и как пользоваться изделием правильно, чтобы он прослужил дольше. Модели с автозапуском удобнее в применении; бесшумные имеют значение в многолюдных местах. Для строительных работ применяют передвижные устройства на колесах или шасси – легче передвигать с места на место. Стационарные модели стандартно приобретают гигантских размеров для промышленности и производственных процессов. А портативные – для поездок на природу, для дачи или дома.
Посмотреть вживую на технику GENERATOR.MARKET предлагает в магазинах 15 городов страны. Оборудование доставляется удобным для клиента способом по территории России.
На стоимость оборудования влияет отсутствие посредников, ведь продукцию компания получает напрямую от партнеров. Действует гарантия от производителей, а сервисный центр готов прийти на помощь, если возникнут проблемы с оборудованием.
Компания регулярно проводит акции, реализуя товар по сниженным ценам.
Источник: Компания GENERATOR.MARKET
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