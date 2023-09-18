Команда «Сибур-Нефтехима» со счётом 6:4 одержала победу в игре с телезрителями в рамках корпоративной лиги клуба «Что? Где? Когда?». Игра состоялась в Москве в «Охотничьем домике» Нескучного сада в минувшую пятницу. За команду дзержинского предприятия СИБУРа играли ведущий инженер-технолог отдела технологии и развития Алексей Пушкарев, главный инженер Михаил Гурлев, руководитель службы управления основными фондами Илья Козушкин, ведущий инженер цеха электроавтоматики и измерений Александр Кузьмин, главный эксперт службы управления надёжностью Павел Пермин и риск-менеджер службы главного инженера Александр Тюрин.

Ранее команда «Сибур-Нефтехима» успешно выступила в корпоративном турнире «Знатоки СИБУРа» и во второй раз получила право представлять компанию в «Охотничьем домике». В прошлом году знатоки из Дзержинска уступили телезрителям, на этот раз им удалось взять реванш. «Готовились целенаправленно, тренировались, участвовали в городской лиге и еще раз готовились», — ответил капитан команды Алексей Пушкарев на вопрос Господина ведущего, что делали знатоки «Сибур-Нефтехима» после прошлогоднего поражения от телезрителей.

«Я очень надеялась, что вы вернетесь и обязательно возьмете реванш!» — напутствовала команду СИБУРа Наталья Климанцова, защитник интересов знатоков, руководитель молодежных программ, администратор проектного офиса Международной ассоциации корпоративного образования. «Вопросы были красивыми и по силам», – сказал Михаил Гурлев по итогам выступления команды.

Ему, как лучшему игроку, Наталья Климанцова вручила книгу Леонида Лернера «Минута на размышление» с автографом Бориса Белозерова.

На этот раз у команды «Сибур-Нефтехима» была мощная поддержка. Из Дзержинска приехали коллеги из профсоюзной организации предприятия, а мотивировал на победу Вячеслав Харитонов, директор Корпоративной культуры и социального развития СИБУРа, председатель «СИБУР Профсоюза». «Будем продолжать развивать интеллектуальные игры среди работников компании, выходить на новый уровень в играх корпоративной лиги клуба «Что? Где? Когда?», — отметил Вячеслав Харитонов.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.