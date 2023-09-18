Заявленная генеральным директором Ильшатом Фардиевым открытость политики компании как к обмену опытом, так и готовности к изучению прогрессивного опыта других компаний нашла продолжение во встрече, прошедшей в стенах здания Аппарата Управления компании. В обсуждении перспектив сотрудничества принимал участие генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Во время встречи генерального директора Ильшата Фардиева с генеральным директором АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» Павлом Дворниченко были обстоятельно рассмотрены критерии получения грантовой поддержки для различных проектов.

Говоря о цифровизации в масштабах компании, Ильшат Фардиев заверил, что будет продолжена программа не только внедрения и развития интеллектуального оборудования в электроустановках республиканской столицы, на новый уровень выходит порядок эксплуатации и обслуживания «умных сетей». Тему продолжили участвующие во встрече топ-менеджеры «АО «Сетевая компания», они рассказал о внедренной в производственный процесс компании технологии производства работ под напряжением, получаемых эффектах как в области исключения недоотпуска электроэнергии, так и усиления надежности энергоснабжения. Особое внимание было уделено загрузке существующих и новых производственных площадок по изготовлению уникального оборудования, в котором использованы прорывные технические решения в разрезе актуального вопроса импортозамещения, к разговору присоединились руководители ведущих энергокомпаний Татарстана, как позже выяснилось, что предлагаемые гостями гранты могут стать частью интеллектуально-технологического развития этих компаний.

Ильшат Фардиев заметил: