ООО "Аэрокузбасс" (управляет аэропортом Новокузнецка) вновь объявило тендер по определению разработчика проектно-сметной документации для реконструкции аэродромного комплекса новокузнецкого аэропорта, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 170 млн рублей (ранее — 160 млн).

Как сообщалось, в августе "Аэрокузбасс" уже объявлял соответствующие торги, однако затем отменил их.

"Ждем согласования ТЗ от профильных федеральных органов власти. В связи с ранее полученными уточнениями от них мы были вынуждены отменить предыдущий конкурс", — сообщали тогда в пресс-службе аэропорта.

Согласно условиям тендера, победителю по-прежнему необходимо разработать проект реконструкции взлетно-посадочной-полосы (ВПП), а также предусмотреть строительство нового участка ВПП. Расчетный тип воздушного судна (ВС) при проектировании — Boeing-767-300ER. Отмечается, что речь идет об аэродроме класса "B".

Вместе с тем, в составе документации по вновь объявленному тендеру опубликовано также задание на проектирование капремонта искусственных покрытий ВПП протяженностью 2 км со сроком выполнения 90 календарных дней.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорту Новокузнецка две ВПП. Протяженность действующей ВПП 2,7 км, после реконструкции планируется увеличить ее до 3 км. Протяженность второй ВПП составляет 2 км, в настоящее время она выведена из эксплуатации.

"Данная полоса после ремонта должна обеспечить бесперебойную работу аэропорта в период реконструкции действующей ВПП", — сообщил представитель пресс-службы.

Он также пояснил, что цена контракта увеличилась, поскольку изменился объем работ.

Согласно документации, по-прежнему предполагается 5 мест стоянки для тяжелых ВС (Ил-76, Ту-214, А320/321, Boeing-767-300, Boeing-737-800) и 6 мест стоянки для малых ВС (Superjet 100).

Необходимо также реконструировать четыре рулежные дорожки, перрон, светосигнальное оборудование, системы освещения перрона, светосигнального оборудования и средств технического обслуживания ВС. Запланировано устройство площадки для обработки ВС противообледенительной жидкостью, установка метеорологического оборудования, строительство аварийно-спасательной станции, водосточно-дренажной системы аэродрома, очистных сооружений поверхностного стока, объектов электроснабжения, автодорог для спецтранспорта, подъездных дорог и объездной автодороги. Планируется также реконструировать объекты транспортной безопасности (патрульную дорогу, периметровое ограждение аэропорта с его оснащением техническими средствами охраны).

Тендер объявлен в виде запроса предложений, его итоги планируется подвести 28 сентября, заявки на участие принимаются до 27 сентября.

Новокузнецкий аэропорт через ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг". "СибАэро" ведет строительство нового аэровокзала и планирует ввести его в эксплуатацию в 2023 году. Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в 2022 году составил 416,2 тыс. человек, в январе-июне 2023 года — 255,726 тыс.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты. Аэродром в аэропорту Новокузнецка не реконструировался с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1986 году.