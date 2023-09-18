15 сентября на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» состоялся финал конкурса граффити «Медный путь». Так как присланных эскизов оказалось очень много, жюри конкурса приняло решение допустить до финала не восемь, а десять участников.

В течение нескольких часов художники с помощью баллончиков с красками воплощали свои графические идеи на тему кабельного производства на деревянных щеках кабельных барабанов, которые в дальнейшем с кабелем уедут к заказчикам Завода. Мольбертами также стали квадратные деревянные листы – они останутся на Заводе и украсят фотозону экскурсии «Медный путь».

Все работы получились настолько красочными и интересными, что членам жюри потребовалось дополнительное время, чтобы определиться с победителями. Итак, наиболее полно тематику конкурса граффити отразили:

Анна Гусакова с работой «Спасибо за тепло», 1 место.

Евгений Кульпин, работа «Кот-сталевар», 2 место.

Дмитрий Пашков, работа «Сердце медного производства», 3 место.

Победители получили заслуженные призы, а все участники – приятные сувениры от Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

- Граффити давно перестало ассоциироваться с вандализмом, а стало художественным направлением искусства, наполненное безграничным пространством для самовыражения и творческих поисков. - рассказывает Сергей Кутенев, генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». – Конкурс граффити мы проводим в нашем городе уже в четвертый раз, и с каждым годом количество участников увеличивается, их работы получаются настоящими произведениями искусства. Возможно, в будущем году мы организуем уже не конкурс, а масштабный арт-фестиваль.

Репортаж о конкурсе, снятый Первым областным телеканалом: https://obl1.ru/reportage/na-orlovschine-sostoyalsya-neobychnyy-konkurs-khudozhnikov