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В Саратове возвели строительный штаб линии скоростного трамвая

18 сентября 2023, 16:15 342 Время чтения ≈ < минуты
Источник: sarnovosti.ru
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Фото: sarnovosti.ru

Фото: sarnovosti.ru

Жителей Саратова 17 сентября проинформировали о ходе работ по устройству линии скоростного трамвая.

Как сообщил профильный телеграм-канал, на маршруте № 9 работы ведутся по улицам Огородной, Слонова, Большой Садовой и Разина. Демонтировано 200 метров рельсового полотна на Слонова, вывезено 50 кубометров грунта. На маршруте № 8 по улице Огородной снято 8873 метра контактного кабеля (62%), 12479 метров рельсов (35%), 67 опор линий электропередачи (22%). На маршруте № 6 по улице Гвардейской демонтировано 16238 метров путей (88%), 12195 погонных метров контактного провода (100%). Полностью завершено возведение здания строительного штаба на кольце трамвая № 6.

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Строительство 

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