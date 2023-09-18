"Акрон" инвестирует 2,7 млрд долларов в запуск Талицкого ГОКа

«Акрон» инвестирует $2,7 млрд в запуск Талицкого ГОКа, из которых $1,3 млрд уже вложено, следует из пресс-релиза компании.

По словам вице-президент «Акрона» Владимира Кантора, Талицкий ГОК станет крупнейшим проектом компании, а его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

«Полным ходом ведется строительство объектов рудника и поверхностного комплекса, планируем начать производство хлористого калия в 2026 году», - уточнил Кантор.

Также Кантор заявил, что стратегический проект компании реализуется с учетом потенциала промышленных предприятий региона. «Нами заключено контрактов на сумму 16,6 млрд рублей с компаниями Пермского края», - добавил он.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что проект по освоению Талицкого участка прежде всего важен с точки зрения создания новых рабочих мест. «После запуска производства, здесь смогут работать порядка 2 тыс. сотрудников», - сказал Махонин.

В 2019 году АО «ВКК» (входит в группу «Акрон»), министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Пермского края подписали специальный инвестиционный контракт о создании промышленного производства «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год».