Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 500 кВт мощности многофункциональному спортивному центру на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Санкт-Петербурга. Источник питания – подстанция 110 кВ «Завод Либкнехта». Для надежного электроснабжения объекта специалисты компании проложили кабельные линии 0,4 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии. В здании спортивного комплекса оборудованы тренажерные залы для индивидуальных и групповых занятий.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».