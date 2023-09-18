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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией спортивный комплекс в Санкт-Петербурге

18 сентября 2023, 17:15 307 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 500 кВт мощности многофункциональному спортивному центру на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Санкт-Петербурга. Источник питания – подстанция 110 кВ «Завод Либкнехта». Для надежного электроснабжения объекта специалисты компании проложили кабельные линии 0,4 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии. В здании спортивного комплекса оборудованы тренажерные залы для индивидуальных и групповых занятий.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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