Филиал компании «Россети Московский регион - «Западные электрические сети» завершил работы по повышению распределительной сети в 27 населенных пунктах Волоколамского городского округа, где проживает более 2,8 тыс жителей.

В ходе реализации комплекса мероприятий специалисты отремонтировали 43 трансформаторные подстанции, на воздушных линиях 0,4 кВ и 10 кВ заменили более 66 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП), смонтировали 739 новых опор.

От древесно-кустарниковой растительности расчищено 28 га просеки вдоль ЛЭП.

В распределительных сетях округа планируется заменить еще 735 метров провода на СИП, смонтировать 12 опор и провести ремонт 10 трансформаторных подстанций.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей Волоколамского г.о., в том числе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.