Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
«Россети Северный Кавказ» продолжают в КБР планомерную установку новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Мероприятия реализуются в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ от 27.12.2018 г. Все плановые закупки предприятия на 2023 и последующие годы соответствуют требованиям закона. Так, для замены в многоквартирных домах региона счетчиков с истекшим сроком межповерочного интервала и вышедших из строя энергетики планируют приобрести 2,7 тысячи приборов учета нового поколения.
Кроме того, филиалом «Каббалкэнерго» в республике реализуется Программа снижения потерь, в которой запланированы мероприятия по модернизации систем учёта электроэнергии. В рамках проекта специалисты уже установили в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах более 37,3 тысячи «умных» счетчиков. В текущем году энергетики планируют смонтировать еще 4,5 тысячи интеллектуальных приборов учета в городе Нальчике.
Напомним, для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счётчика – опрос, обработка, управление и передача данных будут осуществляться дистанционно.
Интеллектуальные приборы учета позволяют также устанавливать и менять тарифные зоны, фиксировать уровень напряжения, собирать статистику потребления для дальнейшего анализа и выбора наиболее выгодной схемы расчета, оповещать о возможных недостоверных данных, вмешательстве в работу оборудования и многое другое.
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