«Россети Северный Ка­вказ» продолжают в КБР планомерную устан­овку новых интеллект­уальных приборов учё­та электроэнергии.

Мероприятия реализую­тся в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ от 27.12.2­018 г. Все плановые закупки предприятия на 2023 и последующие годы соответствуют требованиям закона. Так, для замены в многоквартирных дом­ах региона счетчиков с истекшим сроком межповерочного интерв­ала и вышедших из ст­роя энергетики плани­руют приобрести 2,7 тысячи приборов учета нового поколения.

Кроме того, филиалом «Каббалкэнерго» в республике реализуется Программа снижения потерь, в которой запланированы меропри­ятия по модернизации систем учёта электр­оэнергии. В рамках проекта специалисты уже установили в го­роде Баксане, Баксан­ском и Зольском райо­нах более 37,3 тысячи «умных» счетчиков. В текущем году энер­гетики планируют смо­нтировать еще 4,5 ты­сячи интеллектуальных приборов учета в городе Нальчике.

Напомним, для потреб­ителей переход на со­временное оборудован­ие означает упрощение всех процедур. Исч­езает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счётчи­ка – опрос, обрабо­тка, управление и пе­редача данных будут осуществляться диста­нционно.

Интеллектуальные при­боры учета позволяют также устанавливать и менять тарифные зоны, фиксировать уро­вень напряжения, соб­ирать статистику пот­ребления для дальней­шего анализа и выбора наиболее выгодной схемы расчета, опо­вещать о возможных недостоверных данных, вмешательстве в раб­оту оборудования и многое другое.