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"Россети" укрепят фундаменты опор ЛЭП в Липецкой области

18 сентября 2023, 18:00 341 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра приступил к работам по ремонту и укреплению фундаментов опор линий электропередачи на территории Липецкой области. Это повысит надежность электроснабжения более 630 тыс. жителей региона.

Для защиты фундаментов от воздействия неблагоприятных погодных явлений предусмотрена технология восстановления с применением бетона и полимерных материалов. Это повышает устойчивость ЛЭП к воздействию влажности, перепадам температур и ветровым нагрузкам, снижает риски технологических нарушений.

Наибольшие объемы запланированы на магистральных ЛЭП 500 кВ, обеспечивающих выдачу в Липецкую энергосистему мощности крупных электростанций – Волжской ГЭС и Рязанской ГРЭС. Также будут укреплены фундаменты опор на ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией г. Липецк, населенные пункты Липецкого, Усманского и Боринского районов, тепличный комплекс «Овощи Черноземья» в Данковском районе, объекты РЖД, а также на транзитных ЛЭП, осуществляющих перетоки электроэнергии между Липецкой и Тамбовской областями.

Ремонт фундаментов опор – один из важнейших этапов подготовки объектов электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода пиковых нагрузок. Решение о ремонте и замене фундаментов опор принимается по результатам комплексного обследования линий электропередачи.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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