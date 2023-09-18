«Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию 50 базовых станций в Архангельской области и Ненецком автономном округе в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Для подключения новых объектов к уже существующей инфраструктуре специалисты суммарно проложили 625 км волоконно-оптического кабеля.

Работа по реализации УЦН 2.0 стартовала в Поморье в конце 2021 года и велась поэтапно согласно адресному плану. В сентябре 2023 года сотовая связь стандарта 4G (LTE) появилась еще в четырех населенных пунктах региона: поселках Хозьмино (Вельский район), Заозёрном (Няндомский округ), Сорово (Вилегодский округ), а также в деревне Осташевской (Коношский район). Таким образом общее число базовых станций, построенных оператором в Архангельской области и НАО в ходе выполнения федерального проекта, достигло круглой отметки.

Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы подводим промежуточные итоги реализации адресного плана УЦН 2.0 в Поморье и Ненецком автономном округе. Объемы строительства внушительные — как по количеству базовых станций, так и по протяженности проложенного волоконно-оптического кабеля. На данный момент компания обеспечила современной сотовой связью, включая скоростной мобильный интернет, уже 50 малых населенных пунктов, расположенных в 20 районах или округах. Совместно с региональными правительствами мы продолжим развивать телекоммуникационную инфраструктуру в Архангельской области и НАО».

Павел Окладников, министр связи и информационных технологий Архангельской области: «Обеспечение труднодоступных и малонаселенных пунктов Архангельской области услугами связи — одна из основных задач, которая стоит перед правительством региона и нашими партнерами, “Ростелекомом” и мобильным оператором Tele2. В рамках УЦН 2.0 уже проделана большая работа, и она продолжается. Наша цель в том, чтобы как можно больше жителей региона могли пользоваться возможностями современного цифрового мира. Госуслуги в электронном виде, дистанционное обучение, онлайн-покупки, общение с родственниками — всё это важные и нужные вещи, которые становятся доступными в сельской местности, когда там появляется качественная связь».

Адресный план строительства базовых станций ежегодно формируется на портале государственных услуг с помощью голосования, организованного Минцифры России. Деревни, поселки и села, получившие наибольшее количество голосов жителей, включаются в адресную программу.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.