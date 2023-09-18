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RusCable Insider #329 - 3 года развития Xinming, осенние мероприятия кабельщиков, локализация LAPP и заводские арты "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

18 сентября 2023, 15:42 516 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке оборудование Xinming. RusCable.Ru посещал производство Xinming о чем есть большой репортаж на форуме портала. Но прошло уже много времени и Xinming изменился. Изоляция и COVID только подстегнули предприятие к разработке новых моделей и актуализации и модернизации лучших образцов оборудования. Xinming - это все кабельное оборудование от станка до линии! 

  • 12 лет заводу "РЭМЗ". Сколько продает кабельный завод TDM ELECTRIC.
  • Томсккабель начал производство и реализацию проводов ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК, ПСЛДКТ
  • Людиновокабель, Москабельмет, Сегмент-Энерго и другие заводы приглашают на осенние мероприятия. Нева, TNF, Город Света и форум в Уфе.
  • Новости локализации LAPP. К заказу доступны кабели FLEXICORE LiYY(ТР)
  • Что там в Переменке? Свежие публикации в отраслевой социальной сети RusCable.Ru.
  • Обзор на выставку Wire от Habsans. Посмотрите на самую крупную выставку кабельного оборудования.
  • Смотрите на YouTube и слушайте на Кабель.ФМ. Анонсы свежих эпизодов шоу RusCable Live и подкастов. 
  • Новый выпуск Алюминиевого Вестника, новости ВЭФ и сырьевых рынков в дайджесте новостей. 
  • Выставка Cabex 2024 ждет! Пора заниматься стендами и бронировать лучшие места.
  • Граффити-барабаны от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Большой фоторепортаж с праздника заводского уличного арта.
  • Итоги 82-го Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" Читайте в еженедельном дайджесте АЭК.
  • Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит", который запускает новую акцию "Алюминиевый ультиматум". Подробнее на закрывающих страницах!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №329 от 18 сентября 2023 года

Большой обзор на 82-е общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Смотрите спецвыпуск RusCable Live

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Метки: XINMING, АЭК, ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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