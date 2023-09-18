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Xinming. RusCable.Ru посещал производство Xinming о чем есть большой репортаж на форуме портала. Но прошло уже много времени и Xinming изменился. Изоляция и COVID только подстегнули предприятие к разработке новых моделей и актуализации и модернизации лучших образцов оборудования. Xinming - это все кабельное оборудование от станка до линии!
12 лет заводу
"РЭМЗ". Сколько продает кабельный завод TDM ELECTRIC.
Томсккабель начал производство и реализацию проводов ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК, ПСЛДКТ
Людиновокабель, Москабельмет, Сегмент-Энерго и другие заводы приглашают на осенние мероприятия. Нева, TNF, Город Света и форум в Уфе. Новости локализации
LAPP. К заказу доступны кабели FLEXICORE LiYY(ТР) Что там в
Переменке? Свежие публикации в отраслевой социальной сети RusCable.Ru. Обзор на выставку Wire от
Habsans. Посмотрите на самую крупную выставку кабельного оборудования. Смотрите на
YouTube и слушайте на Кабель.ФМ. Анонсы свежих эпизодов шоу RusCable Live и подкастов. Новый выпуск Алюминиевого Вестника, новости ВЭФ и сырьевых рынков в дайджесте новостей.
Выставка
Cabex 2024 ждет! Пора заниматься стендами и бронировать лучшие места. Граффити-барабаны от
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Большой фоторепортаж с праздника заводского уличного арта. Итоги 82-го Общего собрания
Ассоциации "Электрокабель" Читайте в еженедельном дайджесте АЭК. Завершает выпуск постоянные партнеры журнала
ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит", который запускает новую акцию "Алюминиевый ультиматум". Подробнее на закрывающих страницах!
Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №329 от 18 сентября 2023 года
Большой обзор на 82-е общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Смотрите спецвыпуск RusCable Live
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