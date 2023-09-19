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Московская компания разработала контроллеры наружного освещения

19 сентября 2023, 13:30 393 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы
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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В изделие вмонтированы отдельные входы и выходы для подключения сигнализации, датчиков вскрытия и проверки электропитания.

Специалисты столичного предприятия завершили разработку модельного ряда контроллеров наружного освещения. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. 

«В дополнение к двум предыдущим разработкам — индивидуальным контроллерам освещения — инженеры компании “АТБ Электроника” создали шкаф управления группой осветительных приборов. Он обеспечивает контроль над четырьмя независимыми линиями уличных фонарей или светильников, количество которых ничем не ограничено и определяется в зависимости от потребностей заказчика. Кроме того, в изделие вмонтированы отдельные входы и выходы для подключения сигнализации, датчиков вскрытия и проверки электропитания», — рассказал Владислав Овчинский.

Ранее представленные устройства из этой линейки оснащены датчиками освещенности и температуры, акселерометрами и навигационным модулем. Они позволяют регулировать яркость фонаря, экономя до 35 процентов потребляемой электроэнергии. Также можно контролировать положение фонарного столба — если оно изменится в силу оказанного на него механического воздействия, оператору поступит соответствующий сигнал для вызова ремонтной бригады.

«Индивидуальные устройства устанавливаются на светильник и контролируют освещение на улице в зависимости от времени суток. А контроллер в шкафу позволяет управлять освещением внутри складских зон или линиями приборов вне зависимости от внешнего освещения, например в период городских мероприятий», — рассказал основатель компании Роман Дементьев.

Устройства уже успешно эксплуатируются в Москве и Санкт-Петербурге как на открытых пространствах, так и в закрытых помещениях.

В столице работает свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru

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Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электротехника 

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