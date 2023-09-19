На ряде отрезков дорожники приступили к укладке нижних слоев покрытия.

В Суздальском районе Владимирской области активно ведется капитальный ремонт с расширением до четырех полос движения участка федеральной автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» с 244-о по 277-й км. Цель работ – создать современную и безопасную автомобильную дорогу с высокой пропускной способностью в преддверии празднования 1000-летия жемчужины «Золотого кольца» - города Суздаля. На объекте задействовано 275 единиц спецтехники и столько же механизаторов, а также 50 специалистов и дорожных рабочих.

В настоящее время основные работы сосредоточены на 22-х километрах отрезка автодороги от Владимира до Суздаля с 255-го по 277-й км. На всем его протяжении расчищена прилегающая к автодороге полоса отвода. Специалисты ведут выемку грунта и устраивают новое основание дороги. Для этого завезено около 970 тысяч тонн песка, 76 тысяч тонн щебеночно-песчаной смеси, 6,5 тысяч тонн щебня. По земляным работам выполнено порядка 70% всего объема. На участке с 253-о по 259-й км дорожники уже приступили к укладке нижних слоев покрытия. Параллельно идут работы по устройству системы водоотведения и монтажу водопропускных труб.

Для обеспечения транспортной доступности ближайших к трассе населенных пунктов и совершения безопасных поворотных маневров обустраивают разворотные петли.

На отремонтированном участке установят осевое барьерное ограждение, а на отдельных небезопасных отрезках – боковое. Они предотвратят выезд автомобилей на встречные полосы движения и съезды с дороги, что позволит снизить риск ДТП с тяжкими последствиями. На примыканиях к местным дорогам построят удобные переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. По современным стандартам будут обустроены действующие наземные пешеходные переходы и остановки. На всем протяжении участка укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Рабочее движение по расширенному участку от Владимира до Суздаля планируется открыть до конца 2023 года. Полностью капитальный ремонт всех 34 километров автодороги с 244-о по 277-й км вместе с обходом Суздаля предполагается закончить в 2024–2025 гг.