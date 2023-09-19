СИБУР стал самым массовым участником корпоративного семейного экоквеста «Всемирный день чистоты», который прошёл в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Сотрудники компании собрали больше всех мусора, раздельно распределив по специальным маркированным мешкам стекло, пластик и бумагу для вторичной переработки. Предприятия СИБУРа из Кстова и Дзержинска выставили на соревнование семь команд – «Чистоделы» (РусВинил»), «Эко-шик», «Эко-вызов», «Эко-щит» (все – «СИБУР-Кстово»), «Эко-сибурята», «Экологический патруль» и «Эко-земляне» (все - «Сибур-Нефтехим»). Всего в семейном экоквесте от компании СИБУР приняли участие 35 взрослых и почти 30 детей.

Корпоративный семейный экоквест «Всемирный день чистоты» - ежегодное событие, объединяющее всех, кому небезразлична тема экологии и бережного отношения к природе. В квесте принимают участие компании и организации в рамках командного состязания. Вооружившись перчатками и пакетами, участники навели порядок в лесополосе, расположенной вдоль набережной Гребного канала, приняли участие в экологических мастер-классах для взрослых и развлекательной анимационной программе для детей.

Марина КАНЮК, главный эксперт по экологии, «СИБУР-Кстово»:

«С удовольствием приехали на семейный экоквест, привезли много детей. Очень важно прививать любовь к родной природе с самого раннего возраста. Малыши помогали папам и мамам, подростки впервые почувствовали себя в роли волонтёров. Считаю мероприятие полезным. Рада, что мы выставили так много команд, собрали и раздельно распределили много перерабатываемого мусора. Мы верим в экономику замкнутого цикла и стараемся внести свой вклад в популяризацию этого направления в России».

Оксана ГРУДНОВА, главный эксперт по экологии, «Сибур-Нефтехим»:

«Собрали хорошие сильные команды. Очень много активистов «СИБУР Профсоюза» - все откликнулись, собрались, молодцы. Хорошая погода и замечательное настроение помогли нам в работе – время пролетело незаметно. У нас есть опыт проведения подобных мероприятий на предприятии. Например, каждый год в рамках экологического субботника «Зелёная весна» мы приводим в порядок территорию у Шуховской башни. В компании принята Стратегия устойчивого развития до 2025 года, участие в её реализации помогает нам осознанно и ответственно относиться к вопросам охраны окружающей среды».

Никита ФАДЕЕВ, аппаратчик производства акриловой кислоты и эфиров, «Сибур-Нефтехим»:

«Мы приехали на экоквест всей семьёй – я, моя супруга и двое детей. Собрали шесть мешков мусора, это около 50 килограмм. Постарался найти среди собранного нами мусора интересные артефакты, это одно из творческих заданий в рамках квеста. Игра понравилсь, время провели с удовольствием и пользой».

Ирина МАКАРЫЧЕВА, технический инспектор труда «СИБУР Профсоюза» в «СИБУР-Кстово»:

«День выдался солнечный, погода сухая. Работать на свежем воздухе было одно удовольствие. Мероприятие оказалось захватывающим, особенно запомнился момент старта, когда порядка 200 человек одновременно приступили к уборке мусора. Мы привезли с собой на утилизацию электрические батарейки, а также корм для собак – всё это собрали на предприятии. У нас на заводе работают очень неравнодушные сотрудники, каждый хочет внести свою лепту в будущее нашей планеты».

Ольга ГОЛУБЕВА, лаборант химического анализа, производственная лаборатория, «РусВинил»:

«Мы с коллегами с энтузиазмом приняли участие в экоквесте и сделали большое дело. Убрали берег Гребного канала, отсортировали весь собранный мусор на пластик, бумагу, металл, стекло и неперерабатываемые отходы. Параллельно с уборкой проходила благотворительная акция по сбору кормов для питомцев нижегородского приюта для животных «Сострадание-НН». Примечательно, что во все мероприятия были вовлечены наши дети, которые поняли, почему нужно убирать мусор и как правильно его сортировать».

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.