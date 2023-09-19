Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Томске намерены построить производство систем машинного зрения почти за 29 млн рублей

19 сентября 2023, 15:45 376 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Компания "Технологии машинного зрения" разместит свое новое производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Томск". Инвестиции составят почти 29 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного департамента инвестиций.

"Компанией планируется строительство лабораторно-производственного корпуса площадью 300 кв. м для размещения производства систем машинного зрения, измерителей диаметра и эксцентричности, комплексов для контроля качества бронированного кабеля, изоляции, контроля толщины", - сказано в сообщении.

ООО "Технологии машинного зрения" разместит производство в ОЭЗ "Томск" и тем самым станет ее 40-м резидентом. Объем инвестиций по проекту составит 28,7 млн рублей, планируют создать 20 рабочих мест.

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость: объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств в создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. 

Обсудить на форуме
Метки: ОЭЗ ТОМСК, ИНВЕСТПРОЕКТ, IT
Отрасль: Строительство IT 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
19.09.2023
Новый образовательно-производственный кластер "М-Тех" обсудили на ТНФ-2023
19.09.2023
На участке расширения трассы Р-132 "Золотое кольцо" от Владимира до Суздаля на 70% выполнены земляные работы
05.06.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
19.09.2023
Лабинские энергетики выполнили тепловизионный контроль 38 подстанций и ЛЭП
26.07.2023
RusCable Insider #321 - LAPP на слете электриков, обновления Режкабеля, полимеры Genesis в оптике и монтаж по-саратовски!
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно