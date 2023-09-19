День технологий впервые прошел на форуме TNF 2023

На Промышленно-энергетическом форуме TNF состоялся День технологий. Впервые в этом году Оргкомитет разработал отдельную деловую программу для тех, чья приоритетная задача – налаживание прямых контактов с потенциальными партнерами. Больше 20 мероприятий в один день предоставили участникам максимум возможностей для личного общения и заключения контрактов. Разработчики технологий, производители оборудования для ТЭК, сервисные организации представили свои решения, продукцию и услуги специалистам «Газпром нефти», «НОВАТЭКа», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «СИБУРа», Иркутской нефтяной компании, а также гостям из Средней Азии – представителям «Узбекнефтегаза», ERIELL, «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани».

«Это такой комбинированный формат. С одной стороны, есть дискуссионные сессии. С другой – презентационные сессии. На дискуссионных сессиях каждый может высказаться, каждый может стать спикером, рассказать про свой опыт. А есть формат технологических дней, где мы, наоборот, заранее отбираем эти технологии, проводим заочную экспертизу, и на полях Форума уже происходит защита этой технологи. То есть это такой день синих воротничков. Инженерный состав компаний выберет для себя именно этот день. В этом и был замысел», – рассказал Генеральный директор Ассоциации «Нефтегазовый кластер» (является оператором Форума TNF) Александр Сакевич.

С самого утра на Форуме проходят переговоры. Многие участники уже получили практический результат. Например, компания «Промнефтькомплект» презентовала алюминиево-магниевые сплавы и растворимые пакер-пробки.

«День технологий, в первую очередь, это коммуникация с заказчиками. Мы приехали себя показать, какие-то новые технологии у наших заказчиков посмотреть и предложить какое-то общее решение. На данный момент наша компания занимается растворимыми материалами, мы их и предлагаем. Сегодня провели переговоры с тремя крупными производителями», – рассказал учредитель компании «Промнефтькомплект» Максим Хмыров.

Компания «Платинус» представила потенциальным партнерам сразу несколько продуктов: микроцемент для ремонта нефтегазовых скважин и 3D-печать бетоном.

«Мы предлагаем микроцементы для нефтегазовой отрасли, в строительной сфере тоже могут применяться, например, для строительства промысловых дорог в условиях Арктики, а также представили технологию 3D-печати бетоном. Сегодня встреча была с компаниями «Газпром нефть», еще планируется несколько встреч с «Лукойлом», с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Я думаю, что это необходимая часть встреч, и она, в конечном счете, приносит результат», – поделился генеральный директор ООО «Платинус» Дмитрий Галиос.

В программу мероприятий одного дня вошли технологические дни, биржи контактов, дни поставщика, круглые столы. Также состоялись сессии, посвященные обустройству месторождений, разработке трудноизвлекаемых запасов, бурению и заканчиванию скважин, гидроразрыву пласта, исследованиям горизонтальных скважин. На участие в технологических днях в этом году поступило 270 заявок, из них 56 проектов детально рассмотрены специалистами компаний-недропользователей.