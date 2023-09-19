С начала 2023 года специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» провели тепловизионное обследование оборудования 20 высоковольтных подстанций и 18 линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Тепловизионный контроль помогает выявить неисправности на начальном этапе, обнаружив зону перегрева, не выводя энергообъект в ремонт.

В частности, обследование электрооборудования с помощью тепловизора (инфракрасная камера, которая позволяет на расстоянии улавливать тепловое излучение и обнаруживать очаги повышенного нагрева, выявить которые при визуальном осмотре невозможно) выполнен на подстанциях 110 кВ «Лабинск-1», «Лабинск-2», «Мостовская», «Родниковская», «Андреедмитриевская», «Зассовская», «Комплекс» и на 13 подстанциях классом напряжения 35 кВ. После устранения выявленных дефектов энергетики повторно провели тепловизионный контроль для проверки качества выполненных ремонтных работ.

– Тепловизионное обследование – один из видов профилактических работ, который поможет гарантировать безотказную работу энергообъекта, – отмечает начальник службы изоляции и защиты от перенапряжения Лабинских электрических сетей Вячеслав Джанумов. – Экспресс-обследование тепловизором позволяет быстро найти места перегрева проводников и их контактов. Выход из строя одного элемента в цепочке может привести к технологическому нарушению и остановке всего процесса. Поэтому очень важно своевременно выявить те или иные проблемы, связанные с критическим нагревом оборудования.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.