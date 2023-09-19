В Пятигорске состоялся технический семинар, посвященный автоматизации энергообъектов. В мероприятии, проведенном экспертами «Чебоксарского электроаппаратного завода», приняли участие руководители и специалисты ключевых сетевых и нефтегазовых предприятий Северного Кавказа.

В работе семинара в качестве экспертов-слушателей выступили также представители технических профильных подразделений компании «Россети Северный Кавказ».



По мнению организаторов семинара, постоянный мониторинг удаленных энергообъектов, управление энергоснабжением – один из ключевых трендов в отрасли. Решение задач по внедрению экономически обоснованных современных технологий зачастую не осилить в одиночку, нужна команда единомышленников, которая была собрана на нашем семинаре. Высокий профессионализм и богатый опыт участников семинара – фактор для интереснейших дискуссий по теме автоматизации энергообъектов.



Слушатели смогли познакомиться с новинками завода в сфере автоматизации, а также обсудить актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности и импортозамещения на объектах инфраструктуры, в частности распределительных электрических подстанций.



Важными элементами для обеспечения безопасной эксплуатации энергообъектов являются современные устройства РЗА, которые также были представлены участникам.