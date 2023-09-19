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"Россети" повысили надежность выдачи мощности Белоярской АЭС

19 сентября 2023, 16:15 350 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала провел комплексный ремонт линии электропередачи 500 кВ «Курчатовская – Исеть», которая участвует в выдаче мощности Белоярской атомной электростанции, чья мощность составляет около 16% генерации электроэнергии Свердловской области.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на линии выполнили работы по ремонту опор и контура заземления, которые предназначаются для отвода в землю импульсных токов, возникающих в результате перенапряжений от прямого удара молнии в опоры или грозозащитные тросы, а также для снижения воздействия импульсных перенапряжений на изоляцию проводов линии.

Также на линии установлены новые птицезащитные устройства, которые препятствуют посадке птиц на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

Линия электропередачи 500 кВ «Курчатовская – Исеть» служит для обеспечения передачи электроэнергии от Белоярской АЭС на подстанцию 500 кВ «Исеть». Ее протяженность составляет более 90 км.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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