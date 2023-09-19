«Ростелеком» продолжает вести работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) в Республике Алтай. Компания запустила в сентябре еще четыре базовые станции мобильной связи в селах Кара Кобы, Нижний Уймон, Маргала и Верх-Ябоган.

В самых удаленных от республиканского центра Маргале и Нижнем Уймоне (расстояние более 400 км) проживает около ста человек. В Кара Кобы Онгудайского района — 223, а в Верх-Ябогане Усть-Канского района ­—124 жителя.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин: «Это важнейший госпроект, цель которого предоставить сельчанам равные цифровые возможности с горожанами. В результате его исполнения малонаселенные пункты от 100 до 500 человек получают доступ к качественной голосовой связи и мобильному интернету стандарта 4G/LTE сразу двух операторов. В этом году благодаря активному голосованию местных жителей, которое министерство цифрового развития региона ежегодно проводит на портале "Госуслуги", в программу были включены шесть поселений. Это Верх-Ябоган, Киска, Кара-Кобы, Маргала, Нижний Уймон и Бельтир. В пяти из них уже действует мобильная связь».

Заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» на территории Республики Алтай Лариса Имедоева: «За два с половиной года исполнения проекта мы совместно с Tele2 смонтировали сотовые станции в 35 малых селах. Напомню, в начале 2023 года «Ростелеком» установил станции мобильной связи в Верх-Муте и Оро Усть-Канского района, Тулое Турочакского района, Киске Чойского района и поселке Октябрьском Усть-Коксинского района. Запуск оборудования в этих населенных пунктах был проведен с опережением графика. Сейчас работы идут поэтапно, в соответствии с условиями госконтракта».

До конца 2023 года компания планирует завести мобильную связь в село Бельтир Кош-Агачского района, в котором по официальным данным сейчас проживает 351 человек.