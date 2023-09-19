Компания «Дальтрансуголь» (входит в НТК) запустила очередной этап инвестиционного проекта по увеличению мощности одного из самых современных угольных терминалов в России до 40 млн тонн угля в год. Масштабный логистический объект создается в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) на территории Ванинского района Хабаровского края. В проект уже вложено около 7 млрд рублей из запланированных 23 млрд рублей и создано 60 рабочих мест.

Развитие мощностей закрытого специализированного терминала по перевалке угля рассчитано, прежде всего, на удовлетворение спроса потребителям в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам директора АО «Дальтрансуголь» Владимира Долгополова, почти 50% российского угля, транспортируемого через терминал «Дальтрансуголь» Национальной транспортной компании (НТК), идет в Китай. Он также отметил, что реализация проекта синхронизирована с программой развития пропускной способности БАМа и Транссиба и связана непосредственно с развитием подходов к порту Ванино.

Напомним, статус резидента свободного порта Владивосток инвестор получил в сентябре 2020 года.

«Запуск в работу железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта «Увеличение мощности терминала АО "Дальтрансуголь" до 40 млн тонн» – одного из самых современных, экологичных и безопасных специализированных терминалов по перевалке грузов – знаменательное событие. Специализированный порт имеет стратегическое значение для угольной отрасли всей страны и, безусловно, решает задачи развития экономики в российских масштабах. Для нас важно, что реализации проекта по развитию портовой инфраструктуры и привлечению инвестиций способствует преференциальный режим СПВ – инвестор получает налоговые льготы и административные преференции, существенную поддержку со стороны государства. Вдвойне примечательно, что старт очередного этапа совпал с празднованием 50-летия со дня образования Ванинского муниципального района. Масштабный логистический объект компании «Дальтрансуголь» является одним из драйверов развития побережья Татарского пролива, обеспечивает экономический рост региона, увеличение новых рабочих мест для местных жителей, а также реализацию ряда социальных программ», - отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

На сегодняшний день по соглашениям с КРДВ работают более 2 тысяч резидентов СПВ с обязательствами вложить свыше 1,6 трлн рублей инвестиций и создать более 105 тысяч рабочих мест. В Хабаровском крае инвестиционную деятельность ведут 25 компаний, из них 12 свои проекты уже реализовали, бизнес фактически вложил 50,6 млрд рублей и создал около 3,5 тыс. рабочих мест.