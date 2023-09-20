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Дума приняла во II чтении законопроект о жилищных инвестпроектах в СЭЗ Крыма

20 сентября 2023, 16:45 309 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас нормы закона о СЭЗ в Крыму и Севастополе не предусматривают возможности создания объектов жилищного фонда для их последующей реализации в качестве инвестиционного проекта. В связи с этим, а также учитывая необходимость выполнения поручения президента РФ по привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций, законопроектом предлагается позволить участникам СЭЗ реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства, говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту документа, при реализации инвестпроекта в сфере жилищного строительства в договоре об условиях деятельности в СЭЗ по решению органов власти Крыма и Севастополя устанавливаются дополнительные обязательства участника СЭЗ в части передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность в соответствии с критериями, определяемыми нормативными правовыми актами органов госвласти Крыма и Севастополя. Предусмотренный инвестиционными проектами СЭЗ этап эксплуатации созданных и (или) реконструированных объектов не предполагается в качества обязательного условия реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства.

При реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства участник СЭЗ будет вправе применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности, которые являются наиболее востребованными для соответствующей категории хозяйствующих субъектов. При этом особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами в отношении такой категории участников СЭЗ предлагается не применять.

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Метки: ГОСДУМА, ЗАКОНОПРОЕКТ, СЭЗ, КРЫМ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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