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На Сахалине отремонтируют мост через реку Ильинка

20 сентября 2023, 16:30 296 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Управление автомобильных дорог Сахалинской области проводит тендер на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск», сообщает RosTender.info.

Мост через реку Ильинка расположен на 170-ом километре автодороги. Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды, установка 12 дорожных знаков, металлического ограждения. Работы завершатся к концу ноября 2025 года.

Прием заявок на участие в тендере открыт до 6 октября. Начальная цена государственного контракта составляет 761,6 млн рублей из областного бюджета.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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