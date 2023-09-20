На Сахалине отремонтируют мост через реку Ильинка

Управление автомобильных дорог Сахалинской области проводит тендер на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск», сообщает RosTender.info.

Мост через реку Ильинка расположен на 170-ом километре автодороги. Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды, установка 12 дорожных знаков, металлического ограждения. Работы завершатся к концу ноября 2025 года.

Прием заявок на участие в тендере открыт до 6 октября. Начальная цена государственного контракта составляет 761,6 млн рублей из областного бюджета.