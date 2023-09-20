На мосту через Каму началась надвижка пролетного строения

Мост протяженностью 1,3 км строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это самое крупное мостовое сооружение в рамках скоростного маршрута Казань – Екатеринбург.

Пролетное строение моста через Каму будет состоять из двух частей. На эстакадной части, длина которой 510 м, пролеты соберут из железобетонных балок. Длина каждой балки составит 33 м, они уже поступают на участок строительства. К монтажу балок пролетов эстакадной части мостостроители планируют приступить в октябре. Всего предстоит собрать 15 пролетов. Монтаж будет осуществляться с земли с помощью кранов.

Русловая часть моста будет представлять собой единую цельнометаллическую конструкцию, собранную из 64 блоков. Монтаж выполнят с помощью метода продольной надвижки, когда пролеты перемещают горизонтально строго по оси моста. Этот процесс проводится под контролем геодезистов, которые следят за возможным смещением металлоконструкции и в случае минимальных отклонений корректируют ее положение.

Для надвижки русловой части пролетного строения потребуется семь этапов работ. В рамках первого этапа мостостроители собрали на стапеле семь блоков пролетного строения, объединенных в единую цельнометаллическую конструкцию, и смонтировали аванбек – временную консоль, которая крепится к пролету спереди, выполняя функции стационарной опорной конструкции. Применение аванбека позволяет выполнять надвижку пролётного строения без возведения промежуточных опор, что снижает стоимость строительства.

Мостовики надвигают металлоконструкцию с помощью 32 вертикальных домкратов грузоподъемностью до 500 тонн каждый и 2 гидравлических цилиндров с максимальным усилием 1000 тонн в качестве толкающих устройств. Используя датчики внутри пролетного строения, специалисты в режиме реального времени следят за напряжением, возникающим в его элементах – таким образом контролируется точность движения. Скорость перемещения пролета составляет 8 - 10 метров в час. Мостовики планируют завершить надвижку аванбека завтра – он будет выдвинут со стапельной площадки на 85 метров.

Ко второму этапу надвижки мостовики приступят в ноябре. Для этого им предстоит собрать на стапельной площадке еще пять блоков металлоконструкций и соединить их с уже собранными элементами в пролетное строение из 12 блоков. После этого аванбек с первым готовым цельнометаллическим пролетным строением надвинут на опоры русловой части. Всего мостовикам предстоит собрать шесть пролетных строений, которые будут надвинуты с левого до правого берега Камы, после чего аванбек демонтируют. Общая протяженность пролетного строения русловой части составит 792 метра, масса – более 11000 тонн. Надвижка всей металлоконструкции закончится в следующем году, затем специалисты начнут устройство мостового полотна, монтаж искусственного освещения и барьерного ограждения.

На этапах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов ведутся работы по строительству и других искусственных сооружений. На мостовых переходах через реку Аланку, ручей на ПК 508 и путепроводе возле поселка Шингальчи, которые возводят на втором этапе обхода, уже устроили нижний слой покрытия из литого асфальтобетона. На остальных мостовых сооружениях ведутся работы по устройству монолитных железобетонных ростверков, стоек, ригелей, монтажу балок пролетного строения, устройства плиты проезжей части и сопряжения насыпи.

На основном ходу трассы дорожники заняты устройством земляного полотна и дорожной одежды. Наибольший объем работ выполнен на втором этапе обхода. Здесь практически завершены земляные работы и на 74% выполнено устройство асфальтобетона. На данном этапе уже уложено более 21 км верхнего слоя основания и 17 км нижнего слоя покрытия.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырёхполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство разделено на три этапа. Общая протяжённость обхода составит 81 км. Работы планируется завершить до конца 2024 года.