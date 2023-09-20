Дорогу от Калужского шоссе до перспективного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят на территории поселка Коммунарка в Новой Москве, сообщил и.о. заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов», – сказал Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что строительство дороги позволит улучшить транспортную связь Коммунарки со столичным районом Южное Бутово и обеспечить удобный выезд на Калужское шоссе жителям новых кварталов, активно возводимых в поселке.

Общая протяженность построенных дорог и реконструированных улиц в рамках проекта трассы Калужское шоссе – деревня Бачурино – а/д Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 7,2 км.

И.о. руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что сейчас производятся монтаж инженерных коммуникаций, работы по расширению проезжей части на нескольких участках Бачуринской улицы, подготовка земляного полотна на отрезках нового строительства.

«Проект также предусматривает строительство пешеходных тротуаров с обеих сторон дороги, локального очистного сооружения. Вдоль дорог установят наружное освещение, 13 светофоров и шумозащитные экраны в местах жилой застройки», – пояснил Владимир Жидкин.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.