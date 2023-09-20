Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Новая дорога соединит Калужское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

20 сентября 2023, 13:45 362 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Дорогу от Калужского шоссе до перспективного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят на территории поселка Коммунарка в Новой Москве, сообщил и.о. заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов», – сказал Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что строительство дороги позволит улучшить транспортную связь Коммунарки со столичным районом Южное Бутово и обеспечить удобный выезд на Калужское шоссе жителям новых кварталов, активно возводимых в поселке.

Общая протяженность построенных дорог и реконструированных улиц в рамках проекта трассы Калужское шоссе – деревня Бачурино – а/д Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 7,2 км.

И.о. руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что сейчас производятся монтаж инженерных коммуникаций, работы по расширению проезжей части на нескольких участках Бачуринской улицы, подготовка земляного полотна на отрезках нового строительства.

«Проект также предусматривает строительство пешеходных тротуаров с обеих сторон дороги, локального очистного сооружения. Вдоль дорог установят наружное освещение, 13 светофоров и шумозащитные экраны в местах жилой застройки», – пояснил Владимир Жидкин.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

«Всего с момента присоединения к столице новых территорий в Новой Москве построено более 380 км дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе столицы до конца 2024 года здесь планируется ввести еще около 50 км», – заявил Владимир Жидкин.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
20.09.2023
Дума приняла во II чтении законопроект о жилищных инвестпроектах в СЭЗ Крыма
20.09.2023
Энергетики повышают надежность электроснабжения городского округа Солнечногорск
20.09.2023
Современную школу на 600 мест построят в Мордовии
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
20.09.2023
"Россети Кубань" повысила надежность электроснабжения пригорода Анапы
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно