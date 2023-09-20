Новый терминал начали строить в аэропорту Оренбурга

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Строительство нового пассажирского терминала началось в аэропорту Оренбурга, ввести его в эксплуатацию планируется в IV квартале 2025 года, сообщила пресс-служба аэропорта.
Общая площадь четырехэтажного здания нового пассажирского терминала внутренних и международных линий превысит 23 тыс. кв. м. Проектом предусмотрена установка 4 телетрапов.
Пропускная способность терминала составит не менее 1 тыс. пассажиров в час, в том числе на внутренних авиалиниях — не менее 600 пассажиров в час, международных — не менее 400 пассажиров в час.
Проектом также предусмотрена реконструкция привокзальной площади с увеличением количества парковочных мест до 500, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Оренбургская область и ООО "АБС Оренбург", учрежденное ООО "Новапорт холдинг" и АО "УК "Аэропорты регионов", в конце октября 2021 года закрыли сделку купли-продажи 100% акций "Международного аэропорта Оренбург" за 3,194 млрд рублей. Условия сделки предполагали, в частности, строительство в течение 4 лет нового аэропортового комплекса стоимостью не менее 3,6 млрд рублей.
Аэровокзал Оренбурга был построен в середине 1970-x годов. В прошлом году была проведена реконструкция аэродрома: обновлена взлетно-посадочная полоса, установлено светосигнальное оборудование. Аэродром класса "В" может принимать воздушные суда по метеоминимуму 1-й категории посадки, длина искусственной ВПП — 2,501 тыс. метров.
В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".
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