Ремонт автодороги "Ленск – Аэропорт" будет стоить 83,3 млн

В Республике Саха (Якутия) отремонтируют автомобильную дорогу «Ленск – Аэропорт», сообщает RosTender.info.

Администрация Ленского района определит подрядную организацию по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 28 сентября. Начальная цена муниципального контракта составляет 83,3 млн рублей из районного бюджета. Итоги подведут 2 октября.

В рамках работ устроят асфальтобетонное покрытие и поставят барьерные ограждения. Всего работы пройдут в два этапа и завершатся к концу сентября 2024 года.