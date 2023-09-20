Главный диспетчерский центр Системного оператора посетила делегация Института энергетических исследований Государственной электросетевой корпорации ГЭК Китая.

Деловая встреча стала очередным мероприятием по развитию стратегического партнерства в рамках подписанного в 2021 году Меморандума о взаимопонимании между АО «СО ЕЭС» и ГЭК Китая.

Китайскую делегацию возглавил генеральный директор Института энергетических исследований ГЭК Китая Ван Гуанхуэй. От Системного оператора в мероприятии приняли участие член Правления Андрей Катаев, директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев, директор по развитию ЕЭС Денис Пилениекс и заместитель главного диспетчера Александр Курлюк.

Институт энергетических исследований – дочерняя структура ГЭК Китая, научный центр, выполняющий аналитические работы и оказывающий интеллектуальную научную поддержку ГЭК Китая при управлении компанией и принятии стратегических решений, консультирующий государственные структуры по вопросам разработки энергетической политики и планирования развития энергетики.

«Российские энергетики обладают колоссальным опытом строительства и развития энергосистем, а наши принципы по обеспечению текущей и перспективной надежности во многом совпадают. Поэтому мы считаем, что нам вместе надо думать о том, какая модель энергосистем будущего наиболее эффективна, на каких технических, нормативных и экономических принципах они будут построены», - заявил Ван Гуанхуэй.

Он отметил, что энергосистемы России и Китая сегодня сталкиваются с новыми вызовами, в том числе связанными с климатическими изменениями и цифровизацией. Эти вызовы могут привести к новым, еще более сложным и пока даже неизвестным вызовам, прежде всего в сфере безопасности функционирования энергосистем. Именно поэтому вопросы обеспечения надежной работы энергосистем, непрерывности электроснабжения потребителей, перспективного развития находятся в фокусе внимания системных операторов обеих стран.

Андрей Катаев рассказал о подходах Системного оператора к оперативно-диспетчерскому управлению энергосистемой, применяемых информационных технологиях, а также нормативном регулировании оптового рынка электроэнергии и мощности и роли его в управлении энергосистемой.

«В России исторически накоплены большие компетенции в производстве и эксплуатации паросилового и котельного оборудования, строительстве гидро- и атомных станций. Обсуждаемая сейчас стратегия низкоуглеродного развития предполагает развитие всех этих типов генерации», - подчеркнул Андрей Катаев.

Ван Гуанхуэй высказался за разумный подход и сбалансированность решений, что, по его словам, предусматривает развитие всех видов генерации в энергосистеме, не сосредотачиваясь только на солнечной и ветровой.

Директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора отметил, что оперативно-диспетчерское управление в российской электроэнергетике всегда делало ставку на отечественные ИТ-решения – как при управлении режимом энергосистемы, так и для технологического обеспечения работы рынков. Он рассказал гостям о стартовавшей в 2023 году новой модели планирования перспективного развития электроэнергетики.

О ГЭК Китая

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) создана в феврале 2002 года и является одним из ведущих госпредприятий Китайской Народной Республики. Предприятие осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры как в Китае, так и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики. Операционная зона ГЭК Китая охватывает 88 % территории страны, число потребителей электроэнергии превышает 1,1 млрд. ГЭК Китая является самым крупным предприятием мира по оказанию услуг электроснабжения населению.

АО «СО ЕЭС» и ГЭК ведут активную совместную работу в рамках Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15, в том числе совместно участвуют в ряде проектов по исследованию научно-технических и общих вопросов, связанных с работой крупных энергосистем.